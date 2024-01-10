شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يفتح شهية المطربين وينعش سوق الغناء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة من التوقف عن إصدار أغانٍ جديدة بسبب أحداث غزة والهجوم الغاشم من المحتل الإسرائيلى عليهم يأتى الهضبة عمرو دياب ليفتح شهية نجوم الغناء بعد إصداره أغانى ألبومه الجديد "مكانك"، والذى يتحتوى على 12 أغنية وهى: "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، و "بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

و"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و "معرفش حد بالاسم ده" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم و "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، و "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

و"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم و "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

و"الكلام ليك أنت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندى و "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي. و"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعى.

ليقوم بعدها النجم رامي صبرى هو الآخر بطرح عدة أغانٍ من ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "النهايات أخلاق" وهى: "حلفتك بالليالي" من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، كما طرح أغنية "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي"، وغيرها من الأغاني.

كما طرح الفنان رامى جمال ديو غنائى له يحمل اسم "دوخناك يا فراق" مع زوجته ناريمان، الأغنية من كلمات أيمن عز، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي محمد مجدي.

وأيضًا طرح مؤخرًا النجم رامى جمال وأحمد فريد أغنية تحمل اسم "أهى مشيت" على طريقة الدويتو، وهى من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال.

وطرح المطرب والملحن هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

أما الفنان محمد الشرنوبي طرح هو الآخر أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

والنجم إيهاب توفيق طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.