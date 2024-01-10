شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الحريفة" يحصد 3.7 مليون جنيه فى أول أسبوع له بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت 3 ملايين و779 ألفا و237 جنيها، فى أول أسبوع له بدور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.