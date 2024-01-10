شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الأشقر فى مؤتمر صحفى: المسرح يتكلم بالجسد قبل الكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان المسرح العربى فى دورته الـ14 مؤتمرا صحفيا للفنانة نضال الأشقر صاحبة رسالة اليوم العربى للمسرح، وأدار اللقاء د. بشار عليوى الذى رحب بالحضور وبسيدة المسرح اللبنانى الفنانة الكبيرة نضال الأشقر التى قالت: تعلقت بالمسرح وبدأت أرتجل وأقلد وأكتب، وبعدها تعلمت من سيدة علمتنى تراث شكسبير ونصحتنى بالعمل فى المسرح، ثم تعلمت من معلمتى نور سلمان اللغة العربية وكانت تطلب منى حفظ معلقة عنترة بن شداد، وهذه السيدة حببتنى باللغة العربية، وبعد ما انتهيت من البكالوريا توجهت للمركز البريطاني ودرست المسرح وقدمت في ثلاثة أكاديميات ودرست في الأكاديمية الملكية، وارتجلت وقدمت باللغة العربية مشهدا لسيدة تخبز العيش، وكنت ذاهبة لدراسة الإخراج لكني درست التمثيل أولا ثم بعدها الإخراج.

وأضافت: المسرح يتكلم في الجسد قبل الكلام، وأنا تعلمت ذلك حينما درست في إنجلترا فقد قدمت ارتجالات باللغة العربية واستخدمت الجسد ولقيت فهم وتصفيق لأني اعتمدت على الجسد، والطرح الحركي مهم جدا في المسرح وأنا لا أرى المسرح للتسلية فقط، لكن المسرح موقف وأنا مع المسرح الذى يطرح أسئلة، وكل مسرح جيد أنا معه، فالعمل الجيد يصل للناس لأننا فى مجتمع والمسرح قسم من المجتمع وتحليل المجتمع ونقد المجتمع.

نضال الأشقر فنانة مسرحية لبنانية لعبت في الستينيات والسبعينيات دوراً أساسياً في تحريك الفن المسرحي اللبناني والعربي محاولة لتحديثها وتجديد تعبيراتها ولغتها وأدواتها. أسست مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين "محترف بيروت للمسرح" ومع فنانين عرب أسست فرقة "الممثلون العرب" التي جالت في عروضها مختلف البلاد العربية والأوروبية.