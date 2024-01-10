شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الأشقر فى مؤتمر صحفى: المسرح يتكلم بالجسد قبل الكلام والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت: المسرح يتكلم في الجسد قبل الكلام، وأنا تعلمت ذلك حينما درست في إنجلترا فقد قدمت ارتجالات باللغة العربية واستخدمت الجسد ولقيت فهم وتصفيق لأني اعتمدت على الجسد، والطرح الحركي مهم جدا في المسرح وأنا لا أرى المسرح للتسلية فقط، لكن المسرح موقف وأنا مع المسرح الذى يطرح أسئلة، وكل مسرح جيد أنا معه، فالعمل الجيد يصل للناس لأننا فى مجتمع والمسرح قسم من المجتمع وتحليل المجتمع ونقد المجتمع.
نضال الأشقر فنانة مسرحية لبنانية لعبت في الستينيات والسبعينيات دوراً أساسياً في تحريك الفن المسرحي اللبناني والعربي محاولة لتحديثها وتجديد تعبيراتها ولغتها وأدواتها. أسست مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين "محترف بيروت للمسرح" ومع فنانين عرب أسست فرقة "الممثلون العرب" التي جالت في عروضها مختلف البلاد العربية والأوروبية.
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