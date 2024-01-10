شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 23 من نجوم المسرح العراقي في افتتاح الدورة الـ 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان المسرح العربي خلال دورته الـ 14 والتي تقام هذا العام في مدينة بغداد بدولة العراق 23 مبدعة ومبدعًا من القامات المسرحية العراقية، وذلك خلال حفل الافتتاح، وشارك في تكريمهم وتسليمهم دروع التكريم الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ومدير دائرة السينما والمسرح ، والكاتب المسرحي الإماراتي الكبير إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح .

وكل المكرمين من الفنانات والفنانين تم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة ببغداد للهيئة العربية للمسرح، وهم : أحلام عرب، آسيا كمال، د. إقبال نعيم، آلاء حسين، بيات مرعي، جواد الساعدي،حاتم عودة، د. حكيم جاسم، د. حليم هاتف، د. حيدر منعثر، رائد محسن، د. سهى سالم، طلال هادي، عكاب حمدي، كاظم النصار، كريم رشيد، د. كريم عبود، كريم محسن، مازن محمد مصطفى، د. مثال غازي، د. محمد حسين حبيب، د. مناضل داوود، د. ياسر البراك.

جدير بالذكر أن لجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان تكونت من: د. يوسف عايدابي من السودان رئيسا للجنة وعضوية كل من : مهند الهادي (العراق)، د. محمد خير الرفاعي (الأردن)، د. عبد المجيد الهواس (المغرب)، معز حمزة (تونس).

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .

وستقام ندوة خاصة بعنوان "المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين" تنظم في اليوم الأول من المهرجان، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، يشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا فناناً.

ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان (التأثر والأثر) ويشارك فيها ثلاثة عشر فناناً عراقياً من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.