أحمد السقا يكشف عن صورة جديدة له من كواليس"جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد السقا، عن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة" المقرر عرضه يوم 25 يناير الجاري.

ونشر السقا، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا ترى انت إيه حكايتك و إيه اللى هيحصلك يا شجيع؟".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.