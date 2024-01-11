شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة لأغانى عبد الحليم ونجاة على مسرح أوبرا دمنهور الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سهرة مميزة لنخبة من أعمال العندليب الأسمر الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة نجاة مع كبار الملحنين تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال الحفل على مسرح دار الأوبرا بدمنهور ويحيه كل من الفنانيين ياسر سعيد وندى غالب يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجارى.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تحرص على صون التراث الموسيقي العربي وتنشيط الذاكرة الفنية للجمهور المصرى من خلال تقديم أعمال رموز وأعلام الموسيقى والغناء.



موسيقى عربية

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة شهدت الحفل الختامي لباليه أوبرا القاهرة، احتفالا بالكريسماس والعام الجديد 2024، حيث قدمت "فرقة باليه أوبرا القاهرة" رائعة المؤلف الروسي "تشايكوفسكي" باليه "كسارة البندق"، إخراج أرمينيا كامل، بمصاحبة "أوركسترا أوبرا القاهرة"، بقيادة المايسترو نادر عباسي.وفي نهاية العرض، كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان هاني حسن، راقص البالية الأول بـ"فرقة باليه أوبرا القاهرة" لما قدمه من جهود في الأعوام الأخيرة.

"كسارة البندق" تصميم الرقصات إيفانوف - فايونين، والراحل الدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى، الإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبد الرزاق.