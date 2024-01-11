بعد تعافيه من إصابته.. ماجد المصري يواصل نشاطه الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل الفنان ماجد المصري نشاطه الفني بعد تعافيه من إصابة بقطع في شبكية العين وخضوعه لجراحة في دبي تكللت بالنجاح.

وبدأ المصري تصوير أحدث أعماله الدرامية، وهو مسلسل مصري- خليجي بعنوان “زوجة واحدة لا تكفي”، وتشاركه في بطولته الفنانة آيتن عامر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل ظهر فيه ماجد المصري بجانب الفنانات: هدى حسين وفاطمة الصفي ونور الغندور، مرتدياً ملابس صيفية في حين كان يشكو من برودة الجو، هو والفنانات المشاركات معه.

يُذكر أن مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” من إخراج البحريني علي العلي، ومن المقرر تصويره في دولة الإمارات العربية ليُعرض ضمن موسم رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته الفنانون: المصرية آيتن عامر، العراقية هدى حسين: اللبنانية ليلى عبد الله، القطرية سحر حسين، الكويتيان حمد أشكناني ولولوة الملا، السعودي ناصر الدوسري، والبحرينيان خالد الشاعر ونور الشيخ.