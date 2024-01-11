فنانة قديرة تنضم إلى “بطن الحوت” مع محمد فراج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة سماح أنور خوض تجربة مسلسلات المنصات الرقمية، وذلك بعد تعاقدها على المشاركة في مسلسل “كتالوغ”، الذي يتولّى بطولته الفنان محمد فراج، في تعاون هو الثاني لهما بعد مسلسل “بطن الحوت” الذي عُرض أخيراً.

وأكد مصدر من داخل العمل أن سماح أنور بدأت في تصوير مشاهدها في المسلسل، والذي تشارك فيه الفنانة ريهام عبد الغفور، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وقد تقرّر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

وكانت سماح أنور قد حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل “بطن الحوت”، الذي انتهى عرضه منذ فترة قصيرة، وشاركها في بطولته الفنانون: محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، باسم سمرة، ترنيم، زينب غريب، عصام عمر، أحمد فهمي، هاجر السراج…، وهو من إخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، حول الشقيقين “هلال” و”ضياء”، حيث يعمل الأول في تجارة المخدرات، ويُجبر شقيقه الأصغر “ضياء” على العمل معه، لكنه يرفض نظراً لتديّنه، وبسبب مشكلة يقع فيها “هلال”، يجد “ضياء” نفسه مسؤولاً عن عمل أخيه غير الشرعي ورعاية أسرته.