نانسي عجرم تنضم لفريق عمل فيلم " مقسوم " .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى لفريق عمل فيلم "مقسوم" حيث أنها تغني عددا من الأغنيات، الأولى "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.



وسيتم طرح أغنيات نانسي الدعائية للعمل بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 كانون الثاني/يناير 2024.

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.