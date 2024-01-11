صلاح الشرنوبي: تكريمي في موسم الرياض وسام على صدري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبر الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي، أن الحفل الغنائي الذي سيُعيد تقديم أبرز ألحانه، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من أهم التكريمات الذي حصل عليها في مشواره الفني كله، قائلاً: “تكريم أفخر به، ووسام على صدري”.

ورأى أن “هذا التكريم استثنائي، كونه أول تكريم لفنان من الجيل الذي أمثله، في موسم الرياض”، لذا حرص على توجيه الشكر، إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مشيراً إلى أن “الحفل كان مقرراً له قبل عامين تقريباً، إلا أنه تأجل طوال هذه المدة لأسباب ما”.

ويستقبل مسرح أبو بكر سالم، في منطقة بوليفارد سيتي، يوم 18 يناير الجاري، حفلاً غنائياً ضخماً، يُحييه 5 مطربين، وهم: راغب علامة، ووائل جسار، وأصالة، ونانسي عجرم، وأسماء لمنور، يُقدمون من خلاله باقة غنائية لأبرز الأعمال الذي قدمها صلاح الشرنوبي.

ويأتي ذلك، برعاية الهيئة العامة للترفيه، كتكريمٍ له، نظراً لمسيرته الفنية الطويلة والممتدة منذ أكثر من 3 عقود، قدّم خلالها مجموعة ضخمة من الألحان الراسخة في وجدان الجمهور، وتعاون مع مطربين بارزين، منهم وردة، ونجاة، ووديع الصافي، وميادة الحناوي، وسميرة سعيد، وجورج وسوف، ومحمد منير، وهاني شاكر وغيرهم.

وقال صلاح الشرنوبي، خلال حواره مع “الشرق”، إنه لم يتدخل في تفاصيل وتحضيرات الحفل المُرتقب، لثقته الشديدة في القائمين على المشروع، لاسيما هيئة الترفيه التي أحدثت نهضة فنية كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وكرّمت رموز موسيقية كبيرة من خلال تنظيم حفلات لإحياء أعمالهم، مثل محمد الموجي، وبليغ حمدي، ورياض السنباطي، وهاني شنودة وغيرهم.



وأثنى على اختيار المطربين المشاركين في الحفل، وأنهم على قدر عالٍ من الخبرة والاحترافية، وقادرين على تقديم مشهد غنائي مميز، لافتاً إلى أنه سبق وتعاون مع أصالة في عدد من الأغاني، منها “تصور بحبك”، والأمر ذاته مع راغب علامة، في أغاني “توأم روحي”، و”مغرم يا ليل”، و”فرق كبير”، و”سيدتي الجميلة”.

وأوضح الشرنوبي، أن الحفل سيشهد تقديم حوالي 20 أغنية، من أبرز أعماله، ولكن بتوزيع جديد، منها “بتونس بيك” و”حرمت أحبك” الذي قدّمهما للفنانة وردة الجزائرية، و”وحياتي عندك” للمطربة الراحلة ذكرى، إذ أشاد باختيار هذه الأغنية، قائلاً إنّ: “هذا يُعد وفاءً لذكرى وتاريخها الفني، وما قدمته في حقبة زمنية قصيرة، من أعمال مهمة ما زالت عالقة في أذهان الجمهور”.

وتابع، أن الحفل سيشهد تقديم بعض الألحان الذي تعاون فيها مع جورج وسوف، مثل “كلام الناس”، واصفاً إياه بقوله: “أحد أهم الفنانين في الوطن العربي، وصاحب تأثير كبير على الساحة الفنية منذ بدايته”.

ورغم النجاحات الكبيرة، الذي حققها صلاح الشرنوبي، على مدار مشواره الفني، إلا أنه يعتبر تعاونه مع وردة الجزائرية هو الأهم، خاصة وأنه قدّم لها 55 لحناً، “هذا الرقم هو الأكبر في تعاوني مع أي مطرب آخر، وهي المحطة الأهم والأكثر تأثيراً في تاريخي الفني”.

واستكمل “عندما بدأت التعاون مع وردة، كنت مازالت في بداية مشواري، رغم أنها كانت نجمة كبيرة وقتها، وصاحبة جماهيرية ضخمة، إلا أنني صنعت لها ألحاناً جديدة ومختلفة في كل شيء، وحققنا نجاحات ضخمة، منذ أول تعاون في (بتونس بيك)، لتتوالى بعدها النجاحات في أغاني عدة”.

ولفت إلى أن تعاونه مع جورج وسوف، كان “الهدف الأكبر” بالنسبة له، لإعجابه الشديد بصوته الطربي، حتى حقق ذلك من خلال المنتج محمود موسى، قائلاً إنّ: “المنتج طلب منّي، تجهيز بعض الأغنيات لجورج، وفوراً جهزت 4 أغان، ونالوا إعجابه بالفعل، وقرر تسجيلهم وضمهم لألبومه الجديد وقتها، وهي: (كلام الناس، وبياعين الهوى، والحب الأولاني، وحبيبي كده)”.

وتابع “هذه الأغاني حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقتها، ليستمر التعاون مع جورج في أعمال أخرى، منها (ليل العاشقين، والكلمة الحلوة، وارضى بالنصيب) وغيرها”.