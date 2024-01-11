أول تعليق من هشام ربيع على طلاقه من المطربة بوسي



محمد اسماعيل - القاهرة - حل رجل الأعمال هشام ربيع، ضيفا ببرنامج "إزاي تعمل فلوس" المعروض على قناة "القاهرة والناس".

وكشف "ربيع" طليق الفنانة والمطربة بوسي، عن الأسباب الحقيقية وراء انفصاله عنها والتي أثارت حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهرين الماضيين، وتصدرت أخبار انفصاله التريند.

وأثارت حالة طلاقهما تساؤلات رواد السوشيال ميديا، مؤكدًا أن انفصاله عن المطربة بوسي أمر صحيح، وهذا الأمر حدث منذ أكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عندما تحدثت عن هذا الأمر لم تتحدث بشكل صحيح بنسبة 90% من أجل إثارة الجمهور، وهذا الأمر سيء للغاية.

وعن سبب انفصاله عن المطربة بوسي، قال "ربيع": "أسباب الانفصال أحتفظ بها لنفسي، هذه صفحة أُغلقت من حياتي، وما زلت صديق طليقتي، ولا يوجد أي مشاكل على الإطلاق فيما بيننا".

ولفت إلى أنه تواصل مع طليقته الفنانة بوسي في رأس السنة الميلادية ولا يوجد أي مشكلة من أي نوع بينهما، معقبًا: "إحنا ممكن مننفعش زوجين لبعض، لكن ينفع نكون أصحاب، مفيش بينا محاكم أو أي مشاكل من أي نوع، وزوجتي ست محترمة وتحب عملها".

وأضاف، أنه أكثر شيء معجب به في طليقته الفنانة بوسي هو حبها لعملها، معقبًا: "أكثر ما جذبني وأعجبني في طليقتي حب العمل".

وتواصل "الخليج 365" مع رجل الأعمال هشام ربيع وأكد مدير أعماله أحمد مصطفى، خبر انفصاله عن المطربة بوسي وأنه أبلغها بقرار انفصاله عنها ومروره بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج "بوسي" السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 مليون جنيه وهو ما لم يحدث، وكان ينتظر "هشام" وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا أن ما حدث هو وقوف زوجته السابقة معه في محنته ليقرر الانفصال عن بوسي.