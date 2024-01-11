أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم " الجزيرة "مع باسم سمرة من كواليس مسلسل "العتاولة"

ميرنا وليد - بيروت - استعاد الممثل المصري، أحمد السقا ذكريات فيلم الجزيرة الذي طرح عام 2007، بصورة تجمعه بالممثل باسم سمرة، والذي يشاركه بطولة مسلسله الجديد العتاولة.

وعلق السقا على الصورة قائلاً عبارة من مشهد من فيلم الجزيرة حيث كتب: "حط يدك فى جيبك.. وطلع مسدسك.. وصفية يا حسن صفية.. وهتبقى الكبير".

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.



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