تامر حسني يتصدّر مشاهدات يوتيوب.. رقم قياسي لـ”موحشتكيش” في 48 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيديو كليب النجم المصري تامر حسني الجديد لأغنية “موحشتكيش” 6 ملايين مشاهدة بعد 48 ساعة فقط من صدوره عبر قناة تامر الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وعاد تامر حسني في أغنية “موحشتكيش” إلى اللون الرومانسي الذي لطالما أحبّه منه الجمهور في أغنيات أصبحت من كلاسيكيات المكتبة الموسيقية في الوطن العربي.

أغنية “موحشتكيش” من كلمات أمير طعيمه، وألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، وكان تامر حسني قد قدّمها لأوّل مرّة خلال حفله ليلة رأس السنة ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات في أبو ظبي.

أمّا الكليب فهو من إخراج تامر حسني الذي أطلّ بمشاهد تحاكي موضوع الفراق والإشتياق في لقطات استرجع فيها ذكرياته مع الحبيبة والأوقات العاطفية التي كان يقضيها معها.