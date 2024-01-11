"مراتك هتشلوحك".. تامر حسني يمازح متابع بسبب"موحشتكيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - مازح المطرب تامر حسني، أحد متابعيه نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله وهو يغني أغنيته الجديدة "موحشتكيش" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" منذ أيام.

وأعاد "تامر" نشر الفيديو عبر "ستوري" حسابه الرسمي على "إنستجرام" ورد على صاحب المقطع، قائلا: "بتغني لمين يا وائل ومين دي اللي حضنك مات بعد حضنها ده أنت مراتك هتشلوحك".

وأثار تامر حسني، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما نشر صورة له برفقة طليقته بسمة بوسيل وأولاده وهم يحتفلون بالعام الجديد، وسط تساؤلات البعض عن عودتهما بعد طلاقهما رسميًا العام الماضي، إلا أن"بسمة" نفت هذه الشائعات، موضحة أن الصورة عائلية وليس إلا وأن "تامر" هو من حرص على التقاطها لفرحة أولاده وعدم قضاء ليلة رأس السنة معهم".

يذكر أن، تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا يوم 13 يناير الجاري في دبي.

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