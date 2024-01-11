مايان السيد تنضم لمسلسل " إمبراطورية ميم "

ميرنا وليد - بيروت - تنضم الممثلة المصرية مايان السيد لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الممثل المصري خالد النبوي، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

مسلسل "إمبراطورية ميم" مقتبس من الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وهو من إخراج المخرج المصري محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

وبدأ فريق العمل يوم أمس بتصوير مشاهده الأولى، وجمعت المشاهد الأولى كلا من خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة.

مايان السيد هي ممثلة مصرية. ولدت 9 تشرين الثاني 1997 في القاهرة درست المسرح والسينما في AUC|، دخلت للمجال الفني بعام 2016. ،شاركت في أحداث مسلسل كأنه أمبارح، ومسلسل ظل الرئيس عام 2017 ، والأب الروحي ، أبو البنات .

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