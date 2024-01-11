موسم الرياض 2023| تجمع غنائي خليجي مع "فهد الكبيسي وأحبابه"..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع الفنان فهد الكبيسي في ليلة خاصة بأغانيه في السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، الذي يضم عدد كبير من الحفلات الفنية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

تفاصيل حفل فهد الكبيسي وأحبابه

تقام الليلة بعنوان “فهد الكبيسي وأحبابه”، على مسرح أبو بكر سالم مع نجوم الخليج “عايض، داليا مبارك، أميمة طالب”.

بوستر حفل فهد الكبيسي وأحبابه

نبذة عن فهد الكبيسي وحكاية بدايته كـ منشد إسلامي

بدأ فهد الكبيسي مسيرته الفنية كمنشد إسلامي وهو بالمرحلة الثانوية واصدر العديد من الإناشيد الإسلامية منفردة في 1997.

وفي عام2001 اصدر ألبومه الإنشادي الأولجمال الروح وبعدها في عام2005 أصدر ألبومه الإنشادي الثانيإلى روحي واستمر بذلك وحصل على العديد من الجوائز الإنشادية.

إتجه للغناء بمساعدة الملحن القطريمطر علي الكواري في 2006، وطرح في العام نفسه ألبومه الغنائي الأول «ليش» وفي 2008 أصدر ألبومه الغنائي الثاني أسئلة

يشهد الحفل مجموعة من أشهر أغاني فهد الكبيسي والتي سيقدمها كـ ديو مع نجوم الأمسية مثل"الليلة، قالوا نسيته، خاطرك مكسور، وش سالفة قلبك، هذي حالة"

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.