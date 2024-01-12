تعرف على تفاصيل شخصية ليلى علوي في "مقسوم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لـ"مقسوم" عن تفاصيل جديدة تتعلق بشخصية النجمة ليلى علوي في العمل، من خلال برومو صغير يضم لقطات لها بالفيلم، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

البرومو كشف عن تقديم ليلى علوي لشخصية عصبية تُدعى هند، تدمن شرب الخمور، تظهر وهي تجيد العزف على الدرامز، خاصة وأنها كانت قبل 30 عاما أحد أعضاء فرقة موسيقية شهيرة، وعلق المسؤول عن صفحة الشركة المنتحة "هند مش بتخبط على الدرامز بس.. ديه بتخبط في الناس كلها".

كما ظهر في البرومو عدد من ضيوف شرف الفيلم: المخرج هاني خليفة، والفنان محمد ممدوح.

فيلم مقسوم تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر مختار يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبدالرحمن، هاجر السراج.

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