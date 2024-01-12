بدرية طلبة لـ بوسي: "ما أنا مش كل شوية هتخانق علشانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعلت الفنانة بدرية طلبة مع أحدث جلسة تصوير خضعت لها المطربة بوسي، وكشفت عنها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت بوسي، صور من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها واكتفت بوضع "إيموجي قلب".

وعلقت الفنانة بدرية طلبة، على صور بوسي، قائلة: "لا ما أنا مش كل شوية هتخانق علشانك يا قمر.. الحاقدين يعلقو وأنا أعلقهم.. ربنا يحفظك منين ما تكوني ويبعد عنك ولاد ال….. هم عارفين نفسهم".

بينما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي:"أجمل بسبس" ، "أحلى بوسي في الدنيا" ، "قمر" ، "تحفة يا بوسي زي ما قولتلك قبل كدة الفساتين القصيرة واللبس القصير يليق عليكي أكتر" ، "إيه الحلاوة دي" ، "جميلة" ، "شياكة".

وانفصلت بوسي عن زوجها هشام ربيع، حيث أعلن الأخير انفصاله عن الفنانة بوسي، مؤكدا أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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