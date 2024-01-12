سمسم شهاب يطرح أغنيته الجديدة "شايل الوجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "شايل الوجع"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء الخميس 11 يناير.

الأغنية كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم هندسة صوتية، محمد جودة، صحافة وإعلام هاجر حسام الدين.

وكان سمسم أعلن عن طرح الأغنية عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وطلب الدعم من جمهوره، قائلا "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهوري الكريم انتظروا على كل منصات السوشيال ميديا أغنيتي الجديدة شايل الوجع، دعواتكم ودعمكم يفرق كتير، منتظر مشاهداتكم ومشاركاتكم على الأغنية، صباحكم كله خير بأمر الله".

وتصدر شهاب الأيام القليلة الماضية تريند "فيسبوك" و"تيك توك" عقب ظهوره مع الإعلامي د.عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة "الحياة".

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