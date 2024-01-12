ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد الجمهور مجموعة صور من كواليس حلقتها مع الفنانة الإماراتية أحلام منذ أيام.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة سميرة سعيد هذه، وتفاعلوا مع صورها، ولكن قد لفت إنتباههم الشبه الكبير بين صور سميرة سعيد هذه، وصور الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مؤكدين على التشابه بين ملامحهما.

شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد الجمهور مقطع فيديو مميز للغاية لها، ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية بلياقة بدنية واضحة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو سميرة هذا، مشيدين برشاقتها وقدراتها الرياضية بالرغم من بلوغها الـ 66 عاماً من عمرها.

وعلقت سميرة سعيد على المنشور قائلة: "“اللياقة البدنية لا تعني بناء جسم أفضل.. الأمر يتعلق ببناء حياة أفضل.” الصحة هي الثروة الحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يشبه سميرة سعيد بـ هيفا وهبي بأحدث إطلالاتها.. شاهدوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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