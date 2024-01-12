أحمد فريد ينتظر عرض "وبينا ميعاد 2".. تعرف على تفاصيل شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

روج الفنان أحمد فريد لمسلسل "وبينا ميعاد" والذي يشارك في بطولته، وقررت قناة dmc عرض الجزء الثاني منه، يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء.

ويجسد فريد دور مذيع يقع في غرام أروى ابنة شيرين رضا، وتدور بينهما قصة حب حتى تقع مفاجأة في نهاية الأحداث.

مسلسل "وبينا ميعاد 2" وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، الفنان مدحت صالح، الفنانة بسمة، وعدد كبير من نجوم الفن، من تأليف وإخراج هاني كمال، وتم التصوير في عدة مناطق، بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل.

"وبينا ميعاد" يُعرض خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

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