مسؤول مصري يحسم الصراع.. من صاحب ملكية تراث أم كلثوم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم كوكب الشرق أم كلثوم، “الترند” في مصر خلال الأيام الماضية، بعدما تجدّد الحديث حول ملكية تراثها الموسيقي ومن الأحق به، حيث يتنازع عليه ثلاثة أطراف هم ورثتها والمنتج محسن جابر، وشركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات”، ومن المفترض أن يصل تصعيد تلك الأزمة إلى النيابة العامة المصرية للتحقيق في الأمر.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، صرّح في مداخلة تلفزيونية لصالح برنامج “العاشرة مساءً” الذي يقدّمه الإعلامي يوسف الحسيني، بأنّ تراث أم كلثوم الموسيقي، هو ملك لشركة “صوت القاهرة”، بناءً على مستندات ووثائق رسمي .

وأوضح أنّ الشركة تمتلك نسبة 70 في المئة من تراثها، بينما يتبقى 30 في المئة هي ملك لورثتها، والذين باعوا نسبةً كبيرة من حصتهم لصالح إحدى جهات الإنتاج، إذاً فإنّ “صوت القاهرة” هي المالك لمعظم أعمال كوكب الشرق.

زين تبنّى مبادرة لصُلح أطراف النزاع، حيث وجّه لهم الدعوة للاجتماع في مكتبه بالهيئة، لحلّ تلك الأزمة، منعاً لتصعيدها وبهدف الحفاظ على تراث كوكب الشرق.

ويُشار إلى أنّ البيان الذي أصدرته جمعية الملحنين والمؤلفين في مصر، حول اتخاذها إجراءات قانونية ضدّ منتهكي حقوق الملكية الخاصة بتراث كوكب الشرق، قد أثار غضب المنتج محسن جابر، الذي ردّ في بيان مضاد أكّد فيه أنّه هو صاحب حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالها بناءً على أحكام قضائية سابقة، وتدخّلت أسرة الراحلة في هذا الصراع، حيث أعلنت حفيدتها لشقيقتها جيهان الدسوقي، مقاضاتها محسن جابر، بسبب ادعائه أنّه المالك الوحيد لتراث جدتها، ليأتي حفيدها لشقيقها الشيخ خالد، مؤكّداً بطلان هذا الصراع من الأساس.