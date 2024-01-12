نجاح جديد يُسجل في مسيرة وائل عرقجي

حقق نجم كرة السلّة وائل عرقجي نجاح لامع مع نهاية سنة ٢٠٢٣، بعد مشاركته في كأس العالم لكرة السلة للرجال للمرة الأولى، فاز عرقجي بجائزة أفضل لاعب لعام ٢٠٢٣ في التصويت الجماهيري في آسيا.

وائل يتمتع بتاريخ لامع في كرة السلة رغم صغر سنه وبقاعدة شعبية واسعة من محبّي الرياضة.

عرقجي قاد لبنان في التسجيل والتمرير في كأس العالم ٢٠٢٣ حيث لعب لبنان في المرحلة الأولى في إندونيسيا. سجل متوسطه ١٨.٠ نقطة بالإضافة إلى ٢.٨ ريباوند و ٦.٠ تمريرات حاسمة في كل مباراة مساعداً لبنان على تحقيق فوزين على ساحل العاج وإيران.

كما كان الحارس البالغ من العمر ٢٩ عامًا نجمًا في فريقه نادي الرياضي، حيث فازوا بلقب الدوري السوبر لغرب آسيا، سجل عرقجي متوسط ١٧.٧ نقطة و ٣.٥ ريباوند و ٤.٧ تمريرات حاسمة و ٢.٤ اختراقًا في كل مباراة في دوري النادي.

تم تنظيم التصويت الجماهيري في ثلاث جولات – ربع النهائي والدور نصف النهائي والنهائي

واللافت أن كان لدى المشجعين يوم واحد منذ نشر الجدول في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ للتعبير عن دعمهم لاعبهم المفضل.

اللاعبون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات تقدموا إلى الجولة التالية حتى تم اتخاذ قرار التصويت الجماهيري في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وكان عبّر عرقجي عن فرحته و فخره بهذه النتيجة عبر صفحته الخاصة على إنستغرام قائلاً:

“طريقة رائعة لإنهاء العام! بكل تواضع ، فخور لأنه تم اختياري كأفضل لاعب في عام ٢٠٢٣! شكرًا للعائلة والأصدقاء والمشجعين على دعمكم غير المشروط!

تجرأ على عيش الحياة التي حلمت بها دائمًا.”