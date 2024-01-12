هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الثاني والأربعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في التاسع من يناير الحالي، احتفلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، بعيد ميلادها الثاني والأربعين. وبهذه المناسبة، هنأ الملك تشارلز، وزوجته الملكة كاميلا، الأميرة كيت، بهذا اليوم من خلال مشاركة صورة جميلة لها من وراء الكواليس، تم التقاطها أثناء حفل التتويج الملكي، الذي أقيم في مايو من العام الماضي.

وفي حين توقع الكثيرون أن كيت حظيت بعيد ميلادٍ ضخم، إلا أنها في الحقيقة أمضت يوم ميلادها على انفراد مع زوجها الأمير وليام، وأطفالهما الثلاثة: الأمير جورج (10 أعوام)، والأميرة شارلوت (8 أعوام)، والأمير لويس (5 سنوات).

ورغم أن عائلة ويلز أمضت فترة الأعياد في مقاطعة نورفولك، حيث انضمت إلى الملك والملكة في قرية ساندرينغهام للاحتفال بالكريسماس، فإنه من المحتمل أن تكون العائلة قد عادت إلى منزلها في وندسور، في الوقت المناسب من أجل الاحتفال عائلياً بعيد ميلاد كيت.

تحتفل مع عائلتها:

ووفق ما أشارت إليه وسائل إعلام بريطانية، فربما انضم والدا الأميرة: كارول ومايكل ميدلتون، إلى جانب شقيقَيْ كيت: بيبا ماثيوز، وجيمس ميدلتون، وعائلاتيهما إلى عائلة ويلز الصغيرة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يقيم الجميع في بوكلبوري، بيركشاير، على بعد أقل من ساعة بالسيارة من وندسور.

وإلى جانب ذلك، قد يكون أطفال كيت حضروا لها وجبة خاصة في المطبخ للاحتفال، لاسيما أنهم يحبون طهي الطعام مثل والدتهم.

ووافق عيد ميلاد كيت التاسع والثلاثون عام 2021، فترة الإغلاق، وبحسب ما ورد فقد أقامت كيت حفل شاي في المنزل، حضره وليام وجورج وشارلوت ولويس.

أما بمناسبة عيد ميلاد الأميرة الأربعين عام 2022، فقد شارك قصر كنسينغتون في لندن ثلاث صور مذهلة، التقطها المصور الإيطالي باولو روفرسي.

ومن المقرر أن يستأنف الزوجان كيت ووليام واجباتهما الملكية في الأسابيع المقبلة بعد عطلة عيد الميلاد، إذ إن لدى الأمير والأميرة جدول أعمال مزدحماً للغاية، من الآن وحتى عيد الفصح، كما أنهما يستعدان، أيضاً، لأول زيارة رسمية لهما إلى الخارج، بناءً على طلب الحكومة منذ توليهما أدوارهما الجديدة؛ لذلك سيكون هناك الكثير من النشاط، الذي يجري خلف الكواليس.

وبحسب ما ورد سيقوم وليام وكيت بأول زيارة رسمية لهما إلى إيطاليا معاً، في وقتٍ لاحق من هذا العام.

يذكر أن الزوجين الملكيين سافرا إلى جميع أنحاء العالم، كجزء من واجباتهما العامة، واهتمامهما بقضاياهما الخيرية. ومع تركيز كيت على الطفولة المبكرة والصحة العقلية والرياضة، اهتم وليام بقضايا التشرد وحماية الكوكب، وقد أصبح وليام وكيت أميرَيْ ويلز في سبتمبر 2022، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وجلوس الملك تشارلز على العرش البريطاني.