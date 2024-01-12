اتّهم جهة بمحاربة فيلمه.. شريف منير يتحدث للمرّة الأولى عن طلاقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدّمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة “نجوم إف إم”، اتّهم الفنان شريف منير إحدى الجهات بشنّ حرب على آخر أفلامه السينمائية “ليه تعيشها لوحدك”، بهدف عرقلة عرضه في دور السينما.

وقال شريف: “الفيلم حلو ومختلف وكان لازم الناس تشوفه، لكن تشوفه إزاي لو مش عارفة إنه نزل في السينما؟”.

وأضاف: “لما فيلم ينزل ولا أهتم بالدعاية الخاصة به، ويتعرض لشغل غير نظيف، ولا يوجد بوستر للفيلم في الشارع أو إعلان في الشاشات الرقمية في الميادين، يبقى في حد عايز يوقّع الفيلم”.

ورداً على سؤال: مَن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟ قال شريف منير: “مش عايز أقول من هي الجهة، لكن أقول له ربنا هيجيب حقنا منك، المفروض في ميزانية للدعاية، إتعمل بها إيه؟”.

وأشار إلى المعوقات الكثيرة التي تعرّض لها فيلم “ليه تعيشها لوحدك” قائلاً: “في سينمات بوّظت صوت الفيلم، وبنتي دخلت الفيلم وكلّمتني من السينما وقالت إن الصوت بايظ، وبعض السينمات ألغت أو لم تعلن عن حفلة الساعة 10 والساعة 12”.

وتابع: “في بعض السينمات تم إعلام الجمهور إن التذاكر خلصت، وممكن يدخلوا فيلم آخر، وتلاقي في أماكن في القاعة يبقى في حد قاصد أو متوصي يوقع الفيلم”.

وعن أزمة طلاقه، طلب شريف منير من متابعيه عدم التدخل في أمور حياته الشخصية بطريقة تسبّب الألم له ولمَن حوله، كما تحدث عن طلاقه للفنانة المعتزلة لورا عماد، قائلاً: “دي حاجات بتحصل لكل الناس لكن إحنا تحت الأضواء، وبعد يومين الناس هتنسى وتسيبنا في حالنا”.

وأضاف: “طبعاً أم أولادي ست أحترمها، وكان في حياة حلوة جداً بيني وبينها في وقت من الأوقات مقدرش أنساها، وحاجات مش كويسة أدت إلى الانفصال. أهم حاجة عندي بناتي يعيشوا كويس، وإني أحافظ عليهم وعلى شعورهم… ربنا يخلّي أصحابي وأختي وكل اللي وقف جنبي، لإني مرّيت بأزمة جامدة”.

يُذكر أن فيلم “ليه تعيشها لوحدك” هو بطولة: خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، وأمينة شلباية…، ومن إخراج حسام الجوهري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.