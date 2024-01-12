بعد تكرار انتقادها.. دينا بأقوى ردّ على منتقدي صورها مع أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثانية تتعرّض الفنانة دينا للانتقادات بسبب الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” وجمعتها مع الفنان أحمد الفيشاوي في كواليس فيلم “عادل مش عادل”.

وخلال لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”، هاجمت دينا منتقديها حيث قالت: “الناس بقى عندهم في مخّهم توقعات دايماً غريبة، بس إحنا زملاء وكنا عمالين بنهزّر في الصور وإحنا بنكشّر، وقولنا لا نضحك في الصور بعد كده”. وأضافت: “الشخص الثالث اللي موجود معانا في الصورة هو مدير التصوير، هي الناس علّقت بعبارات سخيفة شوية، بس عادي ده المتوقع”.

يُذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل” طرحت أخيراً الإعلان الرسمي للعمل استعداداً لعرضه في دور السينما في 24 كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث سيطرت أجواء الكوميديا على برومو الفيلم والذي ظهر فيه أحمد الفيشاوي بإحدى المحاكم يُدلي بشهادته وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

وتدور أحداث فيلم “عادل مش عادل” في إطار كوميدي حول شاب يدعى “عادل الأمين” الذي يعيش محبطاً ويُعجب بفتاة غامضة، مما يوقعه في العديد من المشاكل، وذلك في ظل مطاردة الصحافية “غادة” له، والتي تلهث وراء الأخبار المشوّقة.

ويشارك أحمد الفيشاوي ودينا في بطولة الفيلم الفنانون: شيري عادل، محمود البزاوي، محمد رضوان، محمد أوتاكا…، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.