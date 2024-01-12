تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحددان موعد خطوبتهما

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت خبراً مفاده أن لاعب كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي سيتقدم لطلب يد حبيبته المغنية العالمية تايلور سويفت للزواج، وذلك خلال الصيف المقبل.



وكشفموقع "بيج 6"، وفقاً لمصادره الخاصة، أن كيلسي لا يرغب في التقدم للزواجبتايلور أو لخطبتها هذا الشتاء، كي لا يبدو الأمروكأنهما تسرعا في علاقتهما التي لم يمر عليها عامًا واحدًا بعد.

ونفى الموقع الشائعات اليت تفيد أن كيلسي سيتقدم لخطبة تايلور في عيد الحب، وأكد أن الثنائي ناقش الأمر مسبقًا، ووضعا خططاً لتنفيذها في الوقت الملائم.

وادعت جهة أخرى، أن الثنائي يخططان لإعلان خطوبتهما في شهر تموز/ يوليو المقبل، أي في الذكرى السنوية الأولى لعلاقتهما.

ويشار إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت قد انتشرت أخبار تفيد أن ترافيس طلب الإذن من والد تايلور، سكوت سويفت، للتقدم لها بالزواج، وحصل على مباركته فوراً.