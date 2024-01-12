تطورات في قضية فاطمة المؤمن.. هل هُزمت؟

ميرنا وليد - بيروت - تطورات جديدة شهدتها قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن في الجلسة الأخيرة، حيث رفضت المحكمة إخلاء سبيلها على أن يتم استدعاء ضابط المباحث في جلسة 25 كانون الثاني الحالي.

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وبعد الحادث المروع الذي وقع في الـ 24 آب الفائت، اتخذت المحكمة في الكويت قرار بحبس المؤمن 3 سنوات سجن وسحب رخصة القيادة سنة.

ووجهت لفاطمة التهم التالية: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدّرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة - تجاوز الشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة بدون حمل ترخيص لتسييرها - التسبّب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير - إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.