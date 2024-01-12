تطورات في قضية فاطمة المؤمن.. هل هُزمت؟

ميرنا وليد - بيروت - تطورات جديدة شهدتها قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن في الجلسة الأخيرة، حيث رفضت المحكمة إخلاء سبيلها على أن يتم استدعاء ضابط المباحث في جلسة 25 كانون الثاني الحالي.
وبعد الحادث المروع الذي وقع في الـ 24 آب الفائت، اتخذت المحكمة في الكويت قرار بحبس المؤمن 3 سنوات سجن وسحب رخصة القيادة سنة.
ووجهت لفاطمة التهم التالية: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدّرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة - تجاوز الشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة بدون حمل ترخيص لتسييرها - التسبّب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير - إلحاق الضرر بالممتلكات العامة.
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