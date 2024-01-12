ريان حركة تودع شخصيتها في "عرابة بيروت" بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - ودعت الممثلة اللبنانية ريان حركة شخصية "ريما" التي تقدمها في مسلسل "عرابة بيروت"، بعد عرض آخر حلقاته ليلة أمس.

وشاركت ريان الجمهور مجموعة صور لها من العمل، وعلقت موجة تحية حب للممثلة اللبنانية كارول عبود وقالت: "خلص المشوار عرابة بيروت، شكراً كتير و حب كتير لكل شخص اشتغل على العمل، شكراً استاذ جمال، ست جويل لانو عطيتوني الفرصة العب، ريما. شكرا نور ومازن الكتاب الرائعين على كل الحب ، و شكرا فيليب على كل القوة والدعم، كارول عبود؛ بحبك. صار فيكن تحضرو الحلقات كاملين على شاهد".

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