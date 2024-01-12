بالصورة- أحمد السقا يقبل يد والدته: دعوتها نعمة من ربنا

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد السقا صورة جديدة له مع والدته نادية السقا، عبر من خلالها عن محبته لوالدته.



وظهر أحمد السقا في الصورة التي شاركها مع متابعيه عبر حسابه الشخصي، وهو يقبل يد والدته، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "من نعم ربنا عليا إني بسمع دعوة حلوة من أمي كل يوم الصبح، ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة يا أمي، وميحرمنيش من دعواتك أبدا".

وتفاعل عدد كبير من متابعي أحمد مع الصورة، وعلقوا عليها متمنين لوالدته دوام الصحة والعمر الطويل.

وعلى الصعيد الفني، يشارك أحمد السقا بمسلسل "جولة أخيرة"، من تأليف محمد ندا وسيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته غلى جانب أحمد السقا عدد من الممثلين، من بينهم أشرف عبد الباقي، وأسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي، وحنان مطاوع كضيفة شرف.

وتدور أحداث مسلسل "جولة أخيرة" حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، وقبل مشاركته في بطولة "MMA"، يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع إبنته، والجدير بالذكر أن القسم الثاني من مشاهد المسلسل تم تصويرها في لبنان.

