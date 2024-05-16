متحدث الرئاسة يتحدث عن حل القضية الفلسطينية والحلول العسكرية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الموقف المصري واضحًا حول الأزمة في قطاع غزة، مشددا على أن القمة العربية تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة.

وقال فهمي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة في غزة.. وكيفية حلها من خلال حل الدولتين.

وأضاف المتحدث أن حل القضية الفلسطينية هو حل سياسي والحلول العسكرية لن تجدي نفعا، مؤكدًا تحمل مصر مسؤوليتها إزاء الأزمة في غزة باستقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، مطالبا النظام الدولي بأن يتسم بالعدالة والمساواة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوف وحقها في تقدير مصيرها.