لاميتا فرنجية بإطلالة لامعة وجريئة.. وجمالها حديث الكثيرين

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة والعارضة اللبنانية لاميتا فرنجية، صوراً جديدة لها، وظهرت لاميتا فرنجية بالصور، بإطلالة جذابة وأنيقة إحدى المطاعم، إذ ارتدت فستاناً أحمراً جريئاً ومكشوفاً، كما اعتمدت مكياجاً جميلاً أبرز جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها الطويل منسدلاً.

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وعلى صعيد آخر، تشارك لاميتا دائماً متابعيها، جميع صورها وإطلالاتها في جميع مناسبتها.

ومن الناحية الفنية، كان آخر عمل قدمته لاميتا في السينما هو فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف، وإخراج محمد سامي.

كما شاركت في مسلسل "بنت دار السلام" من إﺧﺮاﺝ وتأليف طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.