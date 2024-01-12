جوزيف فريزر لقب بـ سموكين جو وواجه محمد علي كلاي عدة مرات

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الملاكم الراحل الشهير، جوزيف ويليام فريزر، الملقب بـ "سموكين جو"، وهو ملاكم أميركي محترف تنافس في الفترة من 1965 إلى 1981.

كان معروفًا بقوته ومتانته وقوة اللكمات الهائلة وأسلوب القتال الذي لا هوادة فيه وكان أول ملاكم يهزم محمد علي، حكم فرايزر كبطل للوزن الثقيل بلا منازع من عام 1970 إلى عام 1973 وباعتباره أحد الهواة فاز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1964.

تحول إلى الملاكمة خلال سنوات دراسته، وتزوج في سن الخامسة عشرة، ثم انتقل إلى فيلادلفيا مع عائلته، خلال مسيرته المهنية، فاز فرايزر بالميدالية الذهبية في الملاكمة للوزن الثقيل في أولمبياد طوكيو عام 1964. بدأ فرايزر مسيرته الاحترافية في الملاكمة عام 1965، حيث فاز بجميع نزالاته الثمانية عشر الأولى. أصبح الخطاف الأيسر تخصصه الخاص. وفي عام 1968، هزم باستر ماتيس في الجولة الحادية عشرة، مما منحه لقب NYSAC العالمي، أي لقب البطل بحسب نسخة نيويورك، في قسم الوزن الثقيل.

تمكن فرايزر من الدفاع عن هذا اللقب في أربع معارك لاحقة، في شباط 1970، فاز أيضًا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل WBA وWBC بفوزه على جيمي إليس في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك. في مارس 1971، فاز فرايزر أيضًا في معركة أسطورية ضد محمد علي: وكانت هذه أول هزيمة في مسيرة علي الاحترافية. وتمكن من الدفاع عن لقب بطولة العالم مرتين أخريين، لكنه خسرها مرة أخرى في عام 1973 بهزيمة أمام جورج فورمان في كينغستون، جامايكا. في يناير 1974، عانى فرايزر أيضًا من خسارة محمد علي. في العام التالي خسر أمام علي في مانيلا بالضربة القاضية الفنية. في الجولة 14.

تبع ذلك هزيمة أخرى أمام فورمان في عام 1976، وكان فرايزر في الحلبة للمرة الأخيرة في ديسمبر 1981: خرج من المواجهة مع جامبو كامينغز بالتعادل. وحقق فرايزر 32 انتصارا في إجمالي 37 نزالا خلال مسيرته الاحترافية، 27 منها كانت بالضربة القاضية. بعد تقاعده من الملاكمة الاحترافية، اعتنى بطل العالم السابق بتدريب ابنه مارفيس، الذي أصبح أيضًا ملاكمًا مؤقتًا.