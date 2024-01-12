أيمن زيدان : " تحت دوي القذائف كانت تصرخ كم أحبك.. "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري أيمن زيدان صورة له من السيارة وهو يدخن، و علق قائلاً : "تحت دوي القذائف كانت تصرخ كم أحبك يازوجي انت كل ماتبقى لي من الفرح .

..شيعّته في المحطة وسافر في قطار السادسة ..لم تمض سوى ساعات حتى سكن في اطار خشبي وقد حجبت ْشريطةٌ سوداء جزءاً من ملامحه"

وودع الممثل السوري أيمن زيدان عام 2023 برسالة حزينة كتبها عبر حسابه، حيث كتب: "وداعاً لك أيها القاسي …كنت َ عاماً موجعاً مارست َ خلاله كل أنواع العسف و كان أقساها فقدان أحب الرجال الى قلبي …لست آسفاً على رحيلك

امنياتي لكل الاصدقاء بعام أقل حزناً "

يذكر ان أيمن زيدان فقد شقيقه الممثل شادي زيدان عن عمر 48 عاما، بعد إصابته بجلطة دماغية، ونجا من حادث انفجار عبوة غاز في مقهى يملكه بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق في شهر أيلول الماضي، بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده الثامن والستين.