قصور الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد بسوهاج

ياسر رشاد - القاهرة - عيد الميلاد المجيد .. استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد، نظم فرع ثقافة سوهاج، حفلا فنيا، بمطرانية الأقباط الكاثوليك، ضمن أجندة الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بهذه المناسبة.

بدأ الحفل بكلمة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، مرحبا بالحضور، مؤكدا على روابط الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري العريق، والتي هي أقوى وأوثق من أي قوى داخلية أو خارجية تريد أن تعرقل مسيرة العطاء والإنجازات التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

وفي كلمته عبّر ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد عن سعادته لحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للمرة الأولى بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا الاحتفال يؤكد على الوحدة الوطنية والسماحة الدينية، وأضاف أن قصور الثقافة تسعى دائما عبر برامجها التوعوية والفنية لنشر قيم التسامح وحب الوطن في نفوس النشء.

من جانبه تحدث د. أحمد أبو دومة عضو مجلس نقابة الصيادلة، عن الهوية المصرية ودور المؤسسات الثقافية و مؤسسات المجتمع المدني في التصدى للأفكار الهدامة من أجل رفعة الوطن والنهوض به.

وشهد الحفل الذي أقيم بإشراف فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، عرضا فنيا قدمته فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي، تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية والطربية منها: أحلف بسماها، إن كان ع القلب، سنة وسنتين، أي والله، يا ملتقى الصحبة، جميل وأسمر، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

جاء ذلك بحضور كل من د. محمد إمبابي من مؤسسة الأزهر الشريف، د. أيمن زهرة مدير عام البريد المصري، أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ونخبة من المثقفين والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشباب المصري بسوهاج.