بيومي فؤاد يتصدر بوستر فيلم "الإسكندراني" في السعودية وسط إشادة الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر الفنان بيومي فؤاد نسخة البوستر الخاص بعرض فيلم "الإسكندراني" في المملكة العربية السعودية، والذي بدأ عرضه مؤخرًا هناك على عكس بوستر الفيلم في مصر التي جاء في مقدمتها الفنان أحمد العوضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بوسترات يتصدرها "بيومي" في المملكة العربية السعودية، ومن خلفه الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة وباقي فريق العمل، ويحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر السعودية وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي وعصام السقا، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يعيش انتعاشة فنية هذا العام ويشارك بعدد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي والتي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، إلى جانب فيلم "أصل الحكاية" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة هالة فاخر، الفنانة شيري عادل، وفيلم "أسود ملون" بطولة الفنانة رنا رئيس والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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