بالصورة - نور النبوي وكزبرة يؤديان مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري نور النبوي، صورًا من مكة المكرمة خلال تأديته لمناسك العمرة، وظهر نور النبوي من أمام الكعبة برفقة الفنان كزبرة ونال الصورة إعجاب المتابعين .

ويُعرض حاليا للممثل المصري نور النبوي وكزبرة فيلم "الحريفة"، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب ومنهم: خالد الذهبي، سليم الترك، أحمد غزي، والمؤلف إياد صالح، والمخرج رؤوف السيد.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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