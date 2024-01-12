لبلبة وممدوح موسى وبوسي شلبي في عزاء والدة لطيفة في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

توافد العديد من نجوم والفن والإعلام على عزاء والدة الفنانة لطيفة الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وتلقت "لطيفة" عزاء والدتها وحرصت أن تكون في الصفوف الأولى لاستقبال الوافدين وكان برفقتها الإعلامية بوسي شلبي، النجمة لبلبة، والإعلامي ممدوح موسى، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وظهرت "لطيفة" وهي متأثرة برحيل والدتها وسط مواساة "بوسي شلبي" والفنانة "بوسى" اللواتي حرصن على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".