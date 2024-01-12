الشاعر نايف المطيري يستعد لإطلاق ديوانه «الرحله»

ياسر رشاد - القاهرة - يكشف الشاعر نايف المطيري ان يُعد الشعر من الأدبيات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء والمثقفين والمحبين للغة العربية، فلكل شاعر أسلوب شعري متميز يجمع بين الأصالة والحداثة في نفس الوقت، كما يتميز أيضًا بالتفاعل العاطفي القوي مع المواضيع التي يتناولها الشاعر في قصيدته وإبداعاته الكتابية.

في ذات السياق يستعد الشاعر نايف المطيري ، حاليًا لإطلاق شعر غنائي جديد بعنوان «الرحله » ، ومن المقرر أن يصدر في الفترة القريبة القادمة.

يتضمن العديد عروض شعرية وفقرات فنية من الاغاني التي تعبر عن مشاعره وأفكاره وتجاربه الشخصية، والتي تتميز بالعمق والإحساس الشديد، حيث يتمتع المطرب محمود فرج بشعبية كبيرة في العراق والعالم العربي.

ومن المتوقع أن يتم استقطاب العديد غنائي ديوان "العاشق"، الذي سيضم مجموعة من القصائد الرائعة التي تعبر عن الحب والغرام والهوى والأمل والألم.



ويأمل المطرب نايف المطيري، أن يحظى ديوانه الجديد بالاستقبال الذي يستحقه من الجمهور، وأن تصل قصائده إلى قلوب القراء وتكون مصدر إلهام وتأثير على حياتهم.

كما يخطط نايف المطيري لإقامة حفل شعري كبير للاحتفال بإطلاق الديوان الجديد، يتضمن عروضًا شعرية وفقرات فنية مميزة، وذلك بحضور عدد من الشعراء والمثقفين في الكويت والمنطقة العربية.