فن ومشاهير

البلوجر محمد فارس يشارك في الفيلم الكوميدي "الاصدقاء"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد البلوجر محمد فارس أنه يشارك في فـيلم «الاصدقاء»، مشيرا إن العمل سيظهر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البلوجر محمد فارس أن فيلم « الاصدقاء» تدور قصته في إطار كـوميدي رومـانسي، من خلال 3 أشخاص يعملون في أحـد الـفنادق تقابلهم فنانـة وتقع بينهم قـصة حٌـب من طرف واحد، في ذات السياق.

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وأشار البلوجر محمد فارس أنه يجسد خلال فيلم "الاصدقاء" دور مٌطـرب شـعبي خلال احـداث الـعمل يدعى “سيد”، والذي يقع في العديد من الـمواقـف الـطريفة.

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واختتم البلوجر محمد فارس حديثه قائلا: فيلم "الاصدقاء" من المقرر طرحه بداية من ٢٨ يناير المقبل، في جميع دور الـعرض، لافتاً إلى أنه سعيد بالتجربة والتي وصفها بالكـومـيديا المليئة بالـمفاجآت.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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