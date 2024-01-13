خيري بشارة وأنغام والأب بطرس دانيال في عزاء والدة لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص المخرج الكبير خيري بشارة على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة لطيفة الذي أقيم مساء أمس الجمعة في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وظهر "بشارة" وهو يواسي "لطيفة" في محنتها والتي ظهرت متأثرة برحيل والدتها وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة منهم النجمة نبيلة عبيد، الإعلامية لميس الحديدي، المخرجة ساندرا نشأت، الفنانة أنغام، الفنانة كندة علوش، الفنانة لبلبة، الفنان مصطفى قمر، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أشرف زكي، الفنان مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، الفنانة هند صبري، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامي ممدوح موسى.

وأعلنت لطيفة، يوم الاثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع مع المرض وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".