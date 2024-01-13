ظهور نادر لـ “نادية” والدة أحمد السقا .. ولطيفة تعلّق متأثرة | صورة

كتب امير فتحي في السبت 13 يناير 2024 05:18 صباحاً - كشف الفنان المصري أحمد السقا عن صورة لـ والدته نادية السقا، في ظهور نادر لها ووجه إليها رسالة خاصة.

والدة أحمد السقا في ظهور نادر

وقام النجم أحمد السقا من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة جمعته مع والدته، معلقًا عليها: “من نعم ربنا عليا انى بسمع دعوة حلوة من أمى كل يوم الصبح ..ربنا يخليكى ليا ويديكى الصحة يا أمى و ما مايحرمنيش من دعواتك أبدا”.

لطيفة تتفاعل مع الصورة

وتفاعل مع رسالته عددًا من الفنانين، حيث كتبت لطيفة: “ربنا يخليهالك ويطول في عمرها ويحافظ عليها دي حبيبتي الأم هي الحياة وأحلى ما في هذه الحياة”.

وكتب دياب: “ربنا يحفظها ويبارك فيها ست الكل”، وكتب عمر السعيد: “أجمل وأجدع وأغلى هانم، طنط نادية”.

وفاة والدة الفنانة لطيفة

على الجانب الآخر كانت لطيفة قد أعلنت يوم الاثنين 1 يناير عن خبر وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”: “أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي”.

أحمد السقا في “جولة أخيرة”

وينتظر النجم أحمد السقا، عرض مسلسله الدرامي الجديد “جولة أخيرة” في اليوم الموافق 25 يناير الجاري.

مسلسل “جولة أخيرة” مكون من 9 حلقات وتم تصويره في بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

“جولة الأخيرة” يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب “السقا”: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

الخليج 365

الخليج 365

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