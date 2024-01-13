الأمير ويليام وكايت ميدلتون يذهبان في رحلة سريّة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الأمير البريطاني ويليام وزوجته كايت ميدلتون يبدآن عام 2024 برحلة سرية إلى الخارج في شهر شباط/فبراير المقبل.



وقالت الصحيفة أن الرحلة تهدف لتكريم القوات المسلحة، من دون تفاصيل أخرى حول وجهتها لأسباب أمنية.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث كان قد أسند إلى ويليام وكايت أدواراً عسكرية جديدة، وتم تعيين الأمير ويليام عقيد عام لفوج "ميرسيان" وسلاح الجو بالجيش والعميد الجوي الملكي الفخري في وادي سلاح الجو الملكي البريطاني، أما الأميرة كايت فتم تعيينها قائدة عامة لسلاح الأسطول الجوي والعقيدة الأعلى لحرس الملكة الأولى.

وكان الأمير ويليام قد زار القواعد العسكرية البريطانية في رزيسزو جنوب شرقي بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية وذلك في عام 2023.

وقال ويليام خلال زيارته لقاعدة دفاع جوي: "شكرًا لاستضافتي اليوم. أردت فقط أن آتي إلى هنا شخصيًا لأقول شكرًا لكم على كل ما تفعلونه".

وأضاف: "أنتم تقومون بعمل مهم حقًا هنا والدفاع عن حرياتنا أمر مهم حقًا والجميع في الوطن يدعمونكم تمامًا"، وشدد على أن "كل ما تفعلونه مع البولنديين لتوفير السلامة مهم حقًا.. يسعدني مقابلتكم ونتمنى لكم حظًا سعيدًا".