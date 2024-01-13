صورة نادرة لزفاف بليغ حمدي ووردة الجزائرية بحضور عبد الحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد الإنترنت صورة نادرة من حفل زفاف الفنانة الجزائرية وردة والشاعر والملحن المصري بليغ حمدي، والذي حضره الفنان المصري عبد الحليم حافظ.



وظهر في الصورة عبد الحليم حافظ إلى جانب بليغ حمدي وزوجته وردة الجزائرية التي بدت كالأميرات في فستانها الأبيض.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة معبرين عن إعجابهم بقصة الحب التي جمعت بين وردة وبليغ والتي واجت الكثير من العقبات وتكللت بالزواج، كما أعربوا عن أسفهم على النهاية الحزينة.

يذكر أن قصة الحب بين وردة وبليغ بدأت عندما استمعت وردة لأغنية "تخونوه" لعبد الحليم حافظ من فيلم "الوسادة الخالية"، ووقعت بحب الملحن دون أن تعرفه.

واجهت قصة حب الثنائي الكثير من العقبات، إذ رفض في البداية والد وردة من زواجها هي وبليغ لكونه من الوسط الفني، فزوجوها من أحد أقربائها، كما تزوج بليغ من فتاة في العشرينيات من عمرها، تدعى أمنية طحيمر.

وعندما انفصلت وردة عن زوجها عادت الأمور إلى مجاريها بينها وبين بليغ وتزوجا.

إستمر زواج الثنائي حوالي 6 سنوات، إلا أنهما انفصلا بسبب الغيرة وإعتياد وردة على الحياة الأسرية، التي لم يعتد عليها بليغ.

بعد الإنفصال الرسمي، ساءت حالة بليغ حمدي الصحية والنفسية وأُصيب بالإكتئاب، كما أصيبت وردة الجزائرية بانفجار الزائدة الدودية، وكادت تفقد حياتها.

