بالفيديو- زوج الدكتورة خلود يكشف عن حجم ثروته.. مبلغ خيالي!

ميرنا وليد - بيروت - كشف عارض الأزياء الأردني أمين الغباشي، وزوج نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية الدكتورة خلود، عن قيمة ثروته خلال حديثه مع الإعلامي محمد الدريم.

وقال الغباشي إن ثروته تبلغ 12 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 150 مليون ريال سعودي أي حوالي 40 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى بعض الممتلكات والعقارات التي يملكها أيضاً. ولفت إلى أن الساعة التي يرتديها يبلغ سعرها 500 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 133 ألف دولار.

تجدر الاشارة الى ان هذا الرقم لا يشمل ثروة زوجته الكبيرة جداً.



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