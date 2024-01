جينيفر لوبيز تحتفل بزواجها مع الملايين.. Can’t Get Enough

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أطلّت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بفستان زفاف أبيض في فيديو كليب أغنيتها الجديد Can’t Get Enough، وهي الإصدار الأول من ألبومها التاسع This Is Me…Now المنتظر صدوره في 16 فبراير المقبل.

وتخطت الأغنية المليون ونصف مشاهدة على “يوتيوب” خلال ساعات فقط من طرحها على قناة جينيفر لوبيز على موقع “يوتيوب”.

وكانت قد روجت جينيفر لوبيز للأغنية الجديدة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” وعلقت قائلةً: “أنها هنا أخيراً .. تم إصدار أغنية وفيديو Can’t Get Enough وقد تجاوز عدد إعجابات مقطع الفيديو الربع مليون اعجاب”.

وكانت قد نشر جينيفر لوبيز أيضاً مجموعة من الصور قبل طرح فيديو كليب الأغنية الجديدة بوقت قليل، وأخبرت المتابعين من خلال تعليقها على الصور بأنها بانتظار البث المباشر للأغنية: “اليوم هو اليوم المنشود الاستعداد لبدء البث المباشر.. سيتم إصدار أغنيتي المنفردة الجديدة Cant Get Enough في أقل من ساعة واحدة”.

يُذكر أن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز قد حرصت على حضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب وكانت قد شاركت رسالة سرية لم يلتفت إليها الكثير من خلال إطلالتها، وبصورة أدق الأقراط التي ارتدتها، فقد ارتدت النجمة أقراطاً مرصعة بالألماس أظهرت طيوراً طنانة صغيرة تحلق، وتعد الطيور الطنانة هي موضوع ألبومها وفيلمها الجديد “This Is Me… Now” والذي يستكمل ألبوم This Is Me… Then”” والذي صدر منذ 20 عاماً. فعندما خرجت بألبوم “This Is Me… Then”، تمت خطبتها بعدها لزوجها بن أفليك. والآن مع “This Is Me… Now”، فهي متزوجة منه الآن.

وبالتالي فإن الأقراط كانت بمثابة إشارة إلى أفليك لأنهما “رسل حب”، وعندما يشاهد المعجبون فيلمها الجديد This Is Me”. Now”، فسوف يحصلون عليه، وقالت المغنية البالغة من العمر 54 عاماً لموقع Extra: “أقراطي بها طائر طنان- إنه موسم الطيور الطنانة. ستعرفون ما تعنيه عندما تشاهدون الفيلم.. إنه متاح على أمازون في 16 فبراير”.