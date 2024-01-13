يوسف الشريف ينشر صورته مع عمرو سعد .. وهكذا علّق

ميرنا وليد - بيروت - شر الممثل المصري يوسف الشريف، صورة تجمعه بالممثل المصري عمرو سعد، وذلك عبر حسابه على أحد مواقع اتلواصل الإجتماعي.

وكتب يوسف الشريف تعليقاً على الصورة:"صاحبي ملك الجدعنة".

يذكر أن يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء كانا قد أعلنا انفصالهما، وكان هذا الخبر صدمة لمحبي الثنائي، خصوصاً بعد استمرار زواجهما لأكثر من 14 عاماً.

وجاء في البيان : قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء.

يذكر ان الثنائي تزوج عام 2009 ولهما 3 أولاد: عبد الله، عبد الرحمن وجنى.

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