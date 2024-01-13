وفاة ممثل سوري كبير عن عمر ناهز الـ 74 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة الفنان السوريين، وفاة الممثل السوري غسان مكانسي، عن عمر يناهز الـ74 عاماً.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الممثل الراحل قائلة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل القدير الفنان غسان مكانسي، لروح فقيدنا الرحمة ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

يذكر أن غسان مكانسي هو ممثل ومخرج إذاعي ومسرحي، شغل مناصب عدة، منها: مدير مسرح نقابة الفنانين السورين، وأمين سر النقابة سابقا، ومدير نادي شباب العروبة للآداب والفنون، كما نال عضوية نقابة الفنانين السوريين عام 1976.

وشارك الممثل الراحل في العديد من الأعمال الدرامية، منها: "البيوت أسرار"، و"حي المزار"، و"الفراري"، و"سيرة آل الجلالي"، و"يوميات مدير عام"، و"باب الحديد" و"الحقد الأبيض" و"أياد في الظلام" و"ربيع بلا زهور" و"الهروب إلى القمة" و"شخصيات على الورق" و"الوردة الأخيرة"، وغيرها من الأعمال الأخرى.



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