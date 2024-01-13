بالصورة - صفية العمري بأحدث ظهور لها مع إبنها من البرتغال

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية صفية العمري صورة مع إبنها في أحدث ظهور له معها من البرتغال، وقالت صفية العمري: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".



وسبق وكشفت صفية العمري سبب عدم زواجها بعد انفصالها عن الممثل المصري جلال عيسى وقالت: "السر إني بحب ولادي جدا، ولا يمكن كنت أضرهم أو أؤذيهم أو أدخل حد يؤذيهم، الولد يغار على أمه بشدة، ولم يكن أبدا أن أجعلهم يشعرون بأن هناك رجلا غريبا في داخل البيت، أولادي هم حياتي، وهم عيني وقلبي".