- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية صفية العمري صورة مع إبنها في أحدث ظهور له معها من البرتغال، وقالت صفية العمري: "بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد".
وسبق وكشفت صفية العمري سبب عدم زواجها بعد انفصالها عن الممثل المصري جلال عيسى وقالت: "السر إني بحب ولادي جدا، ولا يمكن كنت أضرهم أو أؤذيهم أو أدخل حد يؤذيهم، الولد يغار على أمه بشدة، ولم يكن أبدا أن أجعلهم يشعرون بأن هناك رجلا غريبا في داخل البيت، أولادي هم حياتي، وهم عيني وقلبي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - صفية العمري بأحدث ظهور لها مع إبنها من البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.