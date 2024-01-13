بالصورة - كنزي دياب تخطف الأنظار بأحدث إطلالة جريئة لها

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب الأنظار مجدداً ، حيث ظهرت بإطلالة شتوية جريئة، حيث إرتدت تنورة سوداء قصيرة، مع دونتيل أسود منقط، تيشرت شتوية زرقاء .
وكانت كنزي قد افتتحت أبواب معرضها الفني الأول في لندن، ورفعت الستار عن تحفها الفنية في أمسية فنية تاريخية.
وكان المعرض تحت عنوان "يوميات حياتي"، وذلك في خطوة فنية ملفتة ومميزة.
و هو عبارة عن رحلة فنية تعبر عن تجارب ومشاعر كنزي بأسلوبها الخاص ومبتكر ويتناول هذا التقرير بشكل مفصل وشامل أحداث الافتتاح والتفاصيل المثيرة للاهتمام التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، وحضر الإفتتحاح والدها الفنان عمرو دياب .
يُذكر أن عمرو دياب تزوج أولاً من الفنانة المصرية شيرين رضا وأنجب منها ابنته نور، ثم انفصلا وتزوج بسيدة الأعمال السعودية زينة عاشور، وأنجب مِنها توأماً هما عبد الله وكينزي، وآخر بناته هي جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.
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